На Средний Урал надвигаются сильные дожди и ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 3 мая. На территории региона ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 17 м/с. По прогнозу Уралгидрометцентре, на севере области вероятны ночные заморозки до -6⁰, на юго-западе температура будет около +1⁰…+6°, днем 8-13°.

В МЧС рекомендуют во время непогоды отказаться от выездов на природу. Владельцам частных домов следует проверить состояние ливневой канализации, чтобы избежать подтопления. Автомобилистам и пешеходам необходимо быть бдительными на дорогах. Во время сильного ветра повышается риск возникновения пожаров, поэтому свердловчан просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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