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Суббота, 3 мая 2025, 09:32 мск

Новости Екатеринбург

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Ночью пешеход бросился под колеса машины

Фото пресс-службы ГАИ Екатеринбурга

Прошлой ночью в Екатеринбурге пешеход выбежал на дорогу под колеса Ford Focus. 41-лентний водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 22-летний мужчина, перебегавший дорогу на красный, с травмами различной степени тяжести доставлен в 36 ГКБ, где ему оказывают помощь.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – он трезв.

Екатеринбург, Елена Сычева

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