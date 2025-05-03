Ночью пешеход бросился под колеса машины

Прошлой ночью в Екатеринбурге пешеход выбежал на дорогу под колеса Ford Focus. 41-лентний водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. 22-летний мужчина, перебегавший дорогу на красный, с травмами различной степени тяжести доставлен в 36 ГКБ, где ему оказывают помощь.
Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – он трезв.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»