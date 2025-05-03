Полиция ищет пропавшего подростка

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут 14-летнего Михаила Бедина, который пропал накануне. Мальчик не вернулся домой с прогулки.

Приметы: рост 180 см, глаза голубые, волосы темно-русые, нормального телосложения. На момент ухода был одет в черную куртку, черные брюки, черные ботинки. С собой самокат.

«Все, кто располагает информацией о мальчике, могут обращаться в отдел полиции № 14 по телефону 356-42-14 или 02», – сказали в пресс-службе городской полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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