В Екатеринбурге потеплеет до +24°С

На этой неделе в Свердловской области резко потеплеет, но ненадолго – через несколько дней температура снова понизится.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сегодня днем в области ожидается +15…+20°, на севере в горах до +12°, в Екатеринбурге днем возможен небольшой дождь, днем +17°.

6 мая – температура воздуха ночью +8…+13°, днем +19…+24°, на крайнем севере до +16°. Переменная облачность, местами небольшой дождь, на севере до умеренного, днем местами гроза. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.

В среду, 7 мая ожидается кратковременный дождь, ночью в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +12…+17°.

К концу недели станет прохладнее – днем 8 мая будет +13, 9 мая – около +16, 10 мая – от +8 до +11.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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