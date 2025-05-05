Студенты радиофака помоют памятник Попову

Студенты радиофака УрФУ помоют памятнику изобретателю радио Александру Попову накануне своего главного праздника, на сей раз к ним присоединится дирекция факультета, сообщили в пресс-службе вуза. Уточняется, что ежегодная акция пройдет накануне Дня радио, 6 мая, в 18:00.

Отметим, по прогнозу синоптиков завтра ожидается почти летняя погода – днем будет до 22 градусов тепла.

Екатеринбург, Елена Сычева

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