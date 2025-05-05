Четверо уральцев погибли на пожарах за сутки

За один день, 4 мая, в Свердловской области произошло три пожара с пострадавшими, погибли четыре человека. В двух случаях из трех причиной стало короткое замыкание, во всех трех – в домах не было пожарных извещателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Первый пожар случился в деревне Ложкина Махневского округа, там сгорел частный жилой дом на площади 117 кв. м, погиб человек. С огнем справились в течение 80 минут. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

В Дегтярске на улице Трактовой сгорел частный дом площадью 170 кв. м, погибли два человека. В ликвидации пожара были задействованы 11 человек и 3 единицы техники. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что один из погибших – хозяин дома 1965 г.р., личность его гостьи устанавливается.

Еще один частный дом сгорел в Екатеринбурге на улице Мусоргского, погиб один человек. Пожар тушили 22 человека и 5 единиц спецтехники. С огнем справились в течение 91 минуты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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