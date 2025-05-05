Жительнице Тугулыма за 8 дней позвонили из банка 440 раз

Жительница Тугулыма добилась уплаты штрафа от банка, который преследовал ее телефонными звонками – за 8 дней ей позвонили 440 раз.

Девушка обратилась с жалобой в УФССП по Свердловской области и рассказала, что у нее имеется задолженность перед банком, и его сотрудники нарушают закон, так как допустимое число звонков – не более одного в день, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.

Банк был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП, штраф уплачен в полном объеме.

Тугулым, Елена Владимирова

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