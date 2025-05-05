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Понедельник, 5 мая 2025, 09:12 мск

Новости Екатеринбург

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Началась запись детей в санатории

Сегодня началась запись детей в санатории. До 12 мая родители могут подать документы через «Госуслуги» или в любом отделении МФЦ.

В отличие от укороченных смен в лагерях, смены в санаториях будут полноценными – 21 день. Поехать на отдых смогут дети от 6,5 до 18 лет, у них обязательно должна быть санаторно-курортная карта.

В Екатеринбурге запись ведется в санатории Свердловской области («Соколиный камень», «Нижние Серги», «Салют», «Талый ключ»), Челябинской области («Металлург», «Каштак») и Башкортостана («Мечетлинский», «Детский пульмонологический санаторий», «Красноусольский», «Павловский», «Акбузат», «Урал»).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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