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Понедельник, 5 мая 2025, 11:02 мск

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В Невьянске водитель насмерть сбил 54-летнюю женщину

Фото: Свердловская госавтоинспекция

В Невьянске 28-летний водитель Renault Logan, нарушая ПДД, сбил насмерть 54-летнюю женщину. Трагедия произошла сегодня утром около 6 часов возле дома № 49 на улице Красноармейской.

По данным регионального УГИБДД, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От тяжелейших травм она скончалась на месте.

«Инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа оперативно прибыли на место и начали расследование обстоятельств дела. Сейчас специалисты занимаются сбором доказательств, определением уровня вины водителя и оценки технического состояния автомобиля», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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