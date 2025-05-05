В Невьянске водитель насмерть сбил 54-летнюю женщину

В Невьянске 28-летний водитель Renault Logan, нарушая ПДД, сбил насмерть 54-летнюю женщину. Трагедия произошла сегодня утром около 6 часов возле дома № 49 на улице Красноармейской.

По данным регионального УГИБДД, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От тяжелейших травм она скончалась на месте.

«Инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа оперативно прибыли на место и начали расследование обстоятельств дела. Сейчас специалисты занимаются сбором доказательств, определением уровня вины водителя и оценки технического состояния автомобиля», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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