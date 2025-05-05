Глава Екатеринбурга назвал дату окончания отопительного сезона

Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 12 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

«Приняли решение об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда. Традиционно социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь», – рассказал Алексей Орлов.

Поданным портала gismeteo.ru, 11-13 мая в Екатеринбурге будет ночью около +6, днем – до +13, возможны дожди.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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