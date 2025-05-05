Свердловчане стали чаще покупать садовую технику, кроссовки и велосипеды

Этой весной жители Свердловской области стали чаще, чем в прошлом году, покупать товары для дачи, занятий спортом и походов.

Как выяснили специалисты «Мегафона» на основании данных собственного сервиса «Аналитика маркетплейсов», спортивную обувь в апреле текущего года уральцы покупали на 63% чаще, чем год назад, а велосипеды – на 29%.

Туризм и отдых на природе тоже стали популярнее, например, на четверть выросли продажи спальных мешков. Спрос на походные палатки в сравнении с прошлым годом не изменился, однако в сравнении с мартом в апреле заметен существенный подъем: интерес к палаткам, шатрам и тентам увеличился сразу на 86%.

Грили, мангалы и барбекю в этом году покупают на 14% чаще, теплицы – на 28%, средства полива и водоснабжения – на 36%, а садовую технику – на 58%.

Примечательно, что многие из этих товаров за год стали дороже. К примеру, товары из категории «Велоспорт» поднялись в цене на 23%, а «Полив и водоснабжение» – на 38%. Мангалы, спортивная обувь и садовая техника сохранили тот же уровень цен, что и в начале года, а некоторые походные товары подешевели: например, палатки – на 16%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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