На Урал привезли почти 50 тонн гвоздик

В преддверии Дня Победы на Урал ввезли почти 50 тонн гвоздик – более полутора миллионов цветов. Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, цветы привезли из Колумбии, Нидерландов и Эквадора. Также впервые в магазинах появятся гвоздики из Китая.

«Увеличение поставок именно в апреле связано с высоким спросом. Гвоздики – символ главного праздника весны – Дня Победы. Мы проводим таможенный контроль такого груза в первую очередь, чтобы цветы оказались у покупателей в свежем виде», – подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Всего с начала года на Урал ввезли 116 тонн гвоздик более чем на 70 миллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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