На юге Свердловской области началась посевная кампания

В южных районах Свердловской области установилась достаточно теплая погода, позволяющая приступить к посевной кампании.

Как сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер, техника вышла на поля в Артинском, Ачитском, Сысертском муниципальных округах, Богдановиче, Нижнесергинском и Красноуфимском районах.

В целом к работе в полях готовы 4,7 тысячи колесных и гусеничных тракторов, более 780 культиваторов.

Всего в Свердловской области в этом году планируется засеять более 760 тысяч гектаров пашни. Почти половину объема посевных площадей займут кормовые культуры – 47%, зерновые и зернобобовые – 43,6%, остальное – картофель и овощи открытого грунта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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