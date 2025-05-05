Свердловские врачи спасли пациентку с редким генетическим заболеванием

Команда врачей из горбольницы № 40 Екатеринбурга и ОКБ № 1 успешно провела две сложнейшие нейрохирургические операции 47-летней пациентке с болезнью Виллебранда. Это редкое наследственное заболевание, при котором спонтанно возникают сильные кровотечения.

Как рассказали в пресс-службе свердловского минздрава, женщина поступила в больницу с симптомами инсульта. Во время обследования врачи выявили внутримозговое кровоизлияние из-за разрыва аневризмы базилярной артерии – важнейшего сосуда, обеспечивающего кровоснабжение задних отделов мозга. Требовалась операция, но для пациентки с болезнью Виллебранда любое хирургическое вмешательство могло привести к неконтролируемому кровотечению.

Решением проблемы стало использование специальной экспресс-лаборатории, способной проводить специфические исследования крови в режиме реального времени. Это оборудование есть только в СОКБ № 1.

«Прямо в ходе операции в нашей экспресс-лаборатории был выполнен комплексный анализ взятой у пациентки пробы крови, позволивший оценить систему свертывания. По его результатам мы поняли, что риска кровотечения в данном случае нет, и предостерегли коллег от введения препаратов, повышающих свертываемость крови, что грозило бы тромботическими осложнениями», – рассказал заведующий отделением лабораторной диагностики СОКБ № 1, врач-гематолог Петр Бочкарев.

Однако все стало сложнее, когда врачи обнаружили у женщины вторую аневризму – в правой средней мозговой артерии. Учитывая особенности ее формы и расположения, нейрохирурги приняли решение о проведении открытой операции, но это существенно повышало риски для пациентки с нарушением свертываемости крови. Во время второй операции также проводился непрерывный мониторинг состояния крови пациентки в экспресс-лаборатории СОКБ № 1.

«В целях профилактики разрыва аневризмы правой средней мозговой артерии нейрохирурги Александр Шамов и Дмитрий Ахметов успешно выполнили ее клипирование», – сообщил заместитель главного врача ГКБ № 40 по нейрохирургии Владимир Колотвинов.

Благодаря хорошей координации действий между специалистами двух больниц, обе операции прошли успешно и без осложнений. Уже на 11-е сутки после второй операции пациентка чувствовала себя хорошо, и ее выписали из стационара.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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