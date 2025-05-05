В Екатеринбурге водитель насмерть сбил мужчину, выбежавшего на дорогу (ФОТО)

Сегодня ночью в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo насмерть сбил 50-летнего мужчину, который выбежал на дорогу. Трагедия случилась в 01:25 на 13-м километре дублера Сибирского тракта.

В результате пешеход скончался на месте от полученных травм. В городской УГИБДД отметили, что он был в темной одежде без световозвращающих элементов.

Также, как выяснили госавтоинспекторы, водитель передвигался без прав, а у машины были технические неисправности.

По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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