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Понедельник, 5 мая 2025, 17:13 мск

Новости Екатеринбург

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Заболеваемость ОРВИ за прошлую неделю снизилась на 29%

Благодаря длинным первомайским выходным заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за прошлую неделю снизилась почти на треть.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 20 тысяч заболевших, это меньше, чем на прошлой неделе, на 29,1% и выше среднего многолетнего уровня на 17,1%. При этом 56,7% заболевших – дети.

Среди возбудителей доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы гриппа и сезонные коронавирусы.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня в Невьянске, ЗАТО Свободном, Первоуральске.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 9,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что ниже прошлой недели на 24% и выше среднего многолетнего уровня на 15,7%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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