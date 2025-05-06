Машина насмерть сбила велосипедиста-нарушителя

В Екатеринбурге велосипедист погиб минувшей ночью под колесами Opel Astra. Мужчина решил пересечь проезжую часть в неположенном месте – прямо перед проезжающей машиной.
«В результате ДТП 23-летний местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия. За рулем машины был 24-летний мужчина со стажем управления 5 лет, к административной ответственности не привлекался, состояние опьянения не установлено. Мужчина пояснил, что двигался по проспекту Космонавтов, неожиданно для него с правой стороны проезжей части выехал мужчина на велосипеде. Он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», – сообщили в Госавтоинспекции.
По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.
Екатеринбург, Елена Сычева
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