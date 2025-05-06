От укусов клещей на Урале пострадали 4700 человек

В Свердловской области зарегистрировано уже 4700 пострадавших от присасывания клещей. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 7 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 22 человека, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи нападают на людей в Слободо-Туринском, Байкаловском МР, Ачитском, Тугулымском и Талицком ГО.

Санитарные врачи исследовали в лабораториях 2970 особей клещей. В 1% проб обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 39,3% – лайм-боррелиоза, в 2,4% – моноцитарного эрлихиоза, в 0,9% – гранулоцитарного анаплазмоза.

На 5 мая акарицидные обработки проведены на 1821,2 га.

С начала года 56 тысяч человек поставили первичную прививку против клещевого вирусного энцефалита, 201 тысяча – повторную.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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