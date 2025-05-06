Управделами губернатора Свердловской области стал друг Дениса Паслера

Состоялось ожидаемое назначение управделам губернатора Свердловской области. С прошлой недели на эту должность прочили друга врио главы Среднего Урала Сергея Брюханова. Указом Паслера Брюханов назначен управделами сроком на пять лет.

В политических кругах Свердловской области отмечают, что Брюханов имеет большой опыт работы на руководящих должностях и понимание работы госструктур, проявил себя грамотным руководителем. Брюханов, в частности, работал замруководителя аппарата заксо, а после длительное время замгендиректора «Уралсевергаза».

Екатеринбург, Елена Васильева

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