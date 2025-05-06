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Вторник, 6 мая 2025, 13:55 мск

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В Каменске-Уральском горит завод ОЦМ (ФОТО)

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском ликвидируют крупный пожар на заводе обработки цветных металлов на улице Лермонтова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на территории промплощадки горит кровля цеха по производству металлического порошка. Площадь пожара составляет 1250 кв. м. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 8 человек, информации о пострадавших не поступало.

На месте работают 12 единиц спецтехники и 32 человека личного состава.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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