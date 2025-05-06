7 мая с утра центр города перекроют для генеральной репетиции парада

Движение в центре Екатеринбурга 7 мая будет перекрыто с 04:00 до 12:00 в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы.
Запрет распространится на все виды транспорта: механические транспортные средства, гибридные автомобили, электромобили, средства индивидуальной мобильности и велосипеды.
В указанные часы будет закрыто движение по следующим центральным улицам:
– по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;
– по улице Репина, от Верх-Исетского бульвара до Малышева;
– по улице Московской, от переулка Пестеревский до Малышева;
– по улице Татищева, от Репина до Мельникова;
– по улице 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
– по улице Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
– по улице Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
– по улице Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года;
– по улице Хохрякова, от Малышева до проспекта Ленина;
– по улице Сакко и Ванцетти, от Антона Валека до проспекта Ленина;
– по улице Шейнкмана, от переулка Пестеревский до проспекта Ленина.
Схема движения общественного транспорта также будет изменена, подробнее можно посмотреть здесь.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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