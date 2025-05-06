Роспотребнадзор проверяет бизнес-зал в Кольцово из-за пары, весь полет проведшей в туалете

Свердловское управление Роспотребнадзора проведёт проверку кафе в бизнес-зале аэропорта Кольцово после сообщения об отравлении супружеской пары, летевшей из Екатеринбурга в Горно-Алтайск.

«Специалисты оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания аэропорта, отберут пробы для лабораторных исследований. Жалоб от пострадавших и официальной информации об инциденте из лечебных учреждений не поступало», – уточнили в надзорном ведомстве.

В Кольцово сообщили, что по этому случаю проводится внутренняя проверка. «Согласно предварительным выводам, блюда для пассажиров готовились и хранились с соблюдением всех санитарных норм, в том числе с точки зрения температурного режима, сроков годности. В этот день в бизнес-зале завтракало около 200 пассажиров, и иных жалоб на качество еды не поступало», – добавили в аэропорту.

Мужчине и женщине потребовалось экстренная госпитализация сразу же после посадки в аэропорту назначения. Пассажиры уверены, что отравились именно в лаунже екатеринбургского аэропорта. В моих словам, им стало плохо сразу же после взлёта, муж занял один санузел, жена другой – так они и провели весь полёт. В Горно-Алтайске им потребовалась помощь врачей в стационаре, им диагностировали острую кишечную инфекцию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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