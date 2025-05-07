В Екатеринбурге прошла дневная репетиция парада Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня состоялся дневной прогон парада Победы. По традиции, в связи с перекрытием центра города, в Екатеринбурге сегодня наблюдаются пробки, самая сложная ситуация – на улице Куйбышева.

До 12 дня перекрытиях будут сохраняться – как для транспорта, так и для пешеходов. Для тех, кто хотел бы посмотреть, как прошла сегодня репетиция – предлагаем наш фоторепортаж.

Екатеринбург, Елена Васильева

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