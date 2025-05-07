российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 мая 2025, 09:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге прошла дневная репетиция парада Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня состоялся дневной прогон парада Победы. По традиции, в связи с перекрытием центра города, в Екатеринбурге сегодня наблюдаются пробки, самая сложная ситуация – на улице Куйбышева.

До 12 дня перекрытиях будут сохраняться – как для транспорта, так и для пешеходов. Для тех, кто хотел бы посмотреть, как прошла сегодня репетиция – предлагаем наш фоторепортаж.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,