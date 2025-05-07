Артем Жога: тема межнациональных конфликтов раздута, и раздута Западом

Тему межнациональных конфликтов раздувают медиа, которые получают выгоду от расшатывания ситуации внутри России, заявил полпред президента в УрФО Артем Жога на встрече с редакторами уральских СМИ.

«У нас вся страна многонациональная, я уже не говорю про вероисповедание, так что проблема надутая, – считает полпред. – Президент дал поручение миграционную политику ужесточить, работа в этом направлении идет. Есть мигранты, которые давно получили гражданство, давно тут живут. Так что во многом это вклад СМИ в нарастание истерии насчет межнаца. Вот я, например, украинец, а кто-то из вас русский. Мы с вами столкнемся в автобусе, произойдет какой-то конфликт, а медиа напишут – украинец избил русского или русский избил украинца. Вопрос подачи информации».

Есть паблики в интернете и телеграм-каналы, подчеркнул полпред, которые специально для этого созданы: «Их задача – расшатать страну изнутри, а западные партнеры этим пользуются. На Украине с этого и начинали. Вот я родился в Магадане, и меня называли москалем. А почему меня надо было на гиляку? Я так же работал, у меня были рыбные магазины, я платил налоги, почему стали так относиться? Так что да, эта тема раздута, и раздута с запада. Мы много лет живем вместе и уживаемся. А приходит кто-то извне – и начинается. Западная пропаганда делает свою работу, а вы должны делать свою – пропаганду добра».

«СВО рано или поздно закончится, но война с Западом не закончится никогда. У них другие ценности, другие тенденции, другое направление», – добавил Артем Жога.

Екатеринбург, Полина Румянцева, Евгения Вирачева

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