Огород у дороги и на подоконнике: где безопасно выращивать овощи

Дачникам, чьи огороды находятся прямо у проезжей части, запрещается выращивать съедобные культуры из-за дорожной пыли и выхлопных газов, которые могут попасть на овощи. На таких участках лучше высаживать декоративные растения.

«Тем, кто живет рядом с дорогой, точно нельзя выращивать овощи для стола. К примеру, на въезде в Екатеринбург, недалеко от Елизаветинской своротки, есть участок, расположенный ниже уровня дороги. Там машины едут со всех дач – из Полевского, Дегтярска, Курганово. Выхлопные газы и тяжелые оксиды оседают прямо на грядки с картошкой, капустой и свеклой», – отмечает биолог и садовод Ольга. Безопасная дистанция для выращивания овощей – минимум 600 метров от оживленных дорог.

По этой же причине не стоит сажать овощные и ягодные культуры в городских дворах – такой продукцией можно серьезно отравиться. Если очень хочется, есть альтернатива: овощи можно выращивать дома – на балконе или в квартире. «Родители в Полевском выращивают овощи на подоконнике, и уже съели полтора килограмма огурцов. Переносить их в теплицу пока рано – недавно только сошел снег, но огурцы уже гигантские», – рассказала екатеринбурженка Полина.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube