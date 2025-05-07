Штыркову вручили награду минспорта

Глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт вручил тренерам и сотрудникам Академии РМК знаки отличия и благодарственные письма за вклад в развитие единоборств на Урале. В мае спортивный комплекс отмечает свое семилетие. За это время спортсмены завоевали 4873 медали, а на базе арены академии провели 245 турниров различного уровня.

«Академия – один из самых блестящих проектов региона. RCC знают не только в Свердловской области и в России, но и за рубежом. Я благодарю Игоря Алексеевича Алтушкина, который вкладывает очень много усилий в организацию и развитие спортивных видов единоборств и поддержки команд по игровым видам спорта не только Свердловской области, Челябинской области, но и на других территорий. Конечно же, это очень мощная структура, которая позитивно влияет на отношение людей к своему здоровья», – сказал министр.

Рапопорт вручил президенту академии, бойцу ММА Ивану Штыркову и генеральному директору Евгению Звездникову награды «Почетный наставник в сфере физической культуры и спорта», а сотрудники и тренеры были отмечены благодарственными письмами.

Напомним, Академия единоборств РМК была открыта 4 мая 2018 года, в ней развивают 10 спортивных направлений. На ее базе тренируются около 2200 человек, 1200 из которых – дети.

Екатеринбург, Елена Сычева

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