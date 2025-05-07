Клубника в магазинах будет дешевле благодаря прямым поставкам из Киргизии

Сегодня на Средний Урал привезли первые пять тонн клубники из Киргизии. Благодаря прямым поставкам ягоды в магазине будут дешевле.

«Уральский климат не позволяет в это время выращивать ягоды, а сейчас, благодаря продуктивной работе с киргизскими коллегами, стартовали ранние поставки ягод на прилавки магазинов региона. Так как это прямые поставки, уральцы смогут получать ягоды с минимальной наценкой и хорошего качества», – поделилась заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова.

По словам Евгения Розенблита, руководителя компании «Флагман», поставляющей ягоды, в Киргизии много солнца, но при этом нет изнуряющей жары, а вечерами сохраняется приятная прохлада, которая не переходит в холод. Благодаря такому климату клубника хорошо растет и созревает.

Первую партию загрузили в машину прямо в полях. Для сохранности продукции в кузове постепенно понижали температуру до +2 градусов.

Киргизская клубника появится на прилавках магазинов Екатеринбурга и других свердловских городов уже завтра, отметили в ДИПе.

Как ранее писал «Новый День», в марте на Средней Урал привезли 10 тонн клубники из Турции. В число поставщиков клубники входит и Египет: так, в феврале из этой страны в Екатеринбург доставили четыре тонны ягоды.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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