Паслер открыл обновленные мемориалы в Первоуральске и Ревде (ФОТО)

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер открыл после реконструкции два мемориала в преддверии Дня Победы.

Как сообщили в ДИПе, в торжественных мероприятиях в Первоуральске и Ревде приняли участие жители городов, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

«В Свердловской области сейчас установлено около полутора тысяч памятных знаков, обелисков, мемориалов Победы. Среди них многие воспевают единство фронта и тыла, которое стало залогом Победы в мае 45-го года. Мы идем к этим мемориалам с цветами, с волнением и слезами на глазах, приводим сюда наших детей и внуков, чтобы связь поколений только крепла с годами», – сказал Денис Паслер на открытии обновленного монумента «Землякам-героям, ковавшим победу на фронте и в тылу, 1941-1945 годы» в Ревде.

Монумент был установлен в 1966 году. За полвека памятник обветшал и покрылся трещинами. В 2025 году точная копия мемориала была изготовлена из бронзы по соглашению окружной администрации с предпринимателями.

В Первоуральске врио губернатора вместе с жителями города открыл после реконструкции мемориал воинам-новотрубникам. Обелиск также был установлен в 1960-е годы, к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. К 80-летию Великой Победы заменили мемориальные плиты с фамилиями сотен заводчан и благоустроили прилегающую территорию.

В годы войны Первоуральский новотрубный завод обеспечивал выпуск труб для авиации, танкостроения, ракетной техники и других видов вооружений. Заводчане освоили 129 новых видов труб. Шесть тысяч работников предприятия ушли на фронт.

Первоуральск, Елена Владимирова

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