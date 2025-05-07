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Среда, 7 мая 2025, 14:07 мск

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В Екатеринбурге водитель сбил женщину на пешеходном переходе. Она жива

Фото УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель Kaiyi e5 сбил 50-летнюю женщину на пешеходном переходе. Авария произошла сегодня утром в 10:55 у дома № 50 по улице Сурикова. Пострадавшую с травмами головы и руки увезли в больницу, рассказали в пресс-службе городской УГИБДД.

42-летний водитель иномарки со стажем вождения 24 года к административной ответственности не привлекался. Он пояснил автоинспекторам, что поворачивал на зеленый свет и не заметил пешехода.

«Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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