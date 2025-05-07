Школьник после звонка мошенников вынес из дома отцовский сейф и пытался вскрыть его

Пятиклассник из Екатеринбурга стал очередной жертвой телефонных мошенников. Аферисты заставили 12-летнего мальчика сбежать из дома с отцовским сейфом, а его родителей пытались запугать «похищением» ребенка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, все началось с переписки в телеграм-боте для знакомств. Школьник написал девочке, которая представилась 12-летней Ксюшей из Екатеринбурга. Новая знакомая попросила скинуть ей геоданные, чтобы узнать, далеко ли живет юный кавалер. В ответ мальчик указал свое место жительства.

После этого школьнику в мессенджере позвонил неизвестный и представился как «капитан полиции Волков из отдела кибербезопасности». Незнакомец грубо отчитал пятиклассника и заявил, что тот нарушил закон – отправил геометку спецслужбам вражеского государства – и теперь его родителям грозит уголовная ответственность вплоть до 25 лет лишения свободы. Испуганный мальчик согласился следовать всем инструкциям «капитана Волкова». По указанию мошенников он должен был собрать дома все деньги, банковские карты и ценные вещи, чтобы «зарезервировать» их на случай обысков ФСБ. Подросток рассказал, что все хранится в сейфе родителей, от которого он не знает код. Тогда мошенники потребовали взломать хранилище.

Отчаявшийся школьник вынес сейф из дома в заброшенный неподалеку дом. Там он, оставаясь на связи с мошенниками, пытался вскрыть его, но безуспешно. Родители, обнаружив пропажу сына, обратились в полицию, и вскоре мальчика доставили в отдел вместе с сейфом. Аферисты, поняв, что получить деньги от школьника не удастся, стали названивать его родителям. Они сообщили, что их ребенок похищен и потребовали выкуп в 500 тысяч рублей. Но в это время семья уже находилась в отделе полиции, и аферисты остались ни с чем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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