На Урале идет второй этап спартакиады России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года

В Екатернурге в спортивном клубе «Родина» на Уралмаше проходит II этап спартакиады России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях принимают участие представители Уральского федерального округа: Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Юниорам и юниоркам предстоит сразиться в восьми весовых категориях. Спортсмены, которые в итоговом протоколе займут первые места, получат право на участие в финале Спартакиады России, которая состоится в конце июля 2025 года в Армавире.

Организатором соревнований выступает Федерация дзюдо Свердловской области. Региональный координатор проекта «Выбор сильных» Алексей Свалов отметил большой вклад Федерации в подготовку высококвалифицированных спортсменов: «Работа, которая проводится Федерацией дзюдо Свердловской области и спортклубом «Родина», заслуживает отдельных теплых слов. Благодарю вас за заботу, поддержку и опору для ребят, которые выбрали для себя занятия дзюдо и самбо. Участникам соревнований желаю добиться поставленных целей, показав красивую технику борьбы. Отдельно хочу поздравить всех с наступающей восьмидесятой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Вспомните своих бабушек и дедушек, поблагодарите их за Подвиг, тяжелый труд, который привел нашу страну к Победе в Великой Отечественной войне».

Екатеринбург, Елена Васильева

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