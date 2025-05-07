ГК «КОРТРОС» стала лидером по продажам жилья в Екатеринбурге в I квартале 2025 года

ГК «КОРТРОС» по итогам I квартала 2025 года признана лидером по количеству сделок и общей площади проданных квартир в Екатеринбурге. По итогам 2024 года девелопер также стал лидером продаж среди других компаний-застройщиков города. Такие данные содержатся в отчете аналитического сервиса bnMAP.pro.

Основной вклад в эти результаты обеспечил ключевой проект группы компаний в Екатеринбурге – район «Академический». Всего с января по март текущего года в кварталах Академического района было продано 404 лота общей площадью 16 194 кв. м. Таким образом, на долю компании пришлось 10,7% всех сделок, заключенных в городе в январе-марте 2025 г.

Большая часть продаж в главном проекте «КОРТРОС» в Екатеринбурге пришлась на жилые кварталы «Первый Академ» и «Спутник-1», в которых было реализовано 216 и 122 лота соответственно.

«Лидерство по итогам квартала – результат долгосрочной стратегии группы компаний. Мы последовательно инвестируем в комплексное развитие территории с полноценной городской средой – детскими садами, школами, парками, поликлиниками и транспортной инфраструктурой. Именно такой подход сегодня востребован у покупателей. Кварталы «Первый Академ» и «Спутник-1» – наглядный пример реализации этой стратегии. Мы проектируем объекты социальной инфраструктуры для комфортной жизни: в «Спутнике-1» уже работает новая школа, построенная по нашему проекту. Рядом расположен Преображенский парк, Дворец дзюдо, трамвайная линия – в создание каждого объекта девелопер внес свой вклад. В квартале «Первый Академ» проект школьного комплекса получил положительное заключение государственной экспертизы, рядом трамвайная линия и Юго-Западный лесопарк. Наши клиенты выбирают не квадратные метры, а образ жизни. И в этом смысле Академический район становится одной из самых привлекательных локаций в Екатеринбурге. Новая застройка объединяет возможности для работы и отдыха на природе, занятий спортом, творчеством, общение и, конечно, безопасность.

Также хотелось бы отметить, что в ситуации ограничения льготной ипотеки мы предлагаем покупателям дополнительные возможности для приобретения жилья. Среди них – субсидирование ставки по рыночной ипотеке на срок от 1 года до 3 лет, обеспечивая покупателям выгодные условия и комфортный ежемесячный платеж. Это философия доверия, которая лежит в основе всех наших проектов», – рассказала директор по продажам АО СЗ «РСГ-Академическое» Нина Голубцова.

Проект комплексного освоения территории «Академический» – самый большой в Европе проект подобного рода, который ГК «КОРТРОС» успешно реализует с 2007 г. В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного административного района города Екатеринбурга. Масштаб, разнообразие и уровень продуманности инфраструктуры Академического не имеет аналогов среди жилых районов даже в более крупных городах России. Так, в проекте уже построено почти 2,3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости и объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 15 детских садов, 6 школ, 13 км пешеходных аллей, 50 га Преображенского парка, 20 км велодорожек, станцию скорой и медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детей, музыкальная и художественная школы, 70 футбольных полей, Дворец дзюдо, Академию тенниса и 287 км инженерных сетей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube