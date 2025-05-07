Из Кольцово задерживаются пять рейсов

Из аэропорта Кольцово задерживаются пять рейсов, в том числе три в Москву, один в Сочи и один в Сыктывкар.

Напомним, сбои в расписании стали происходить после ночного закрытия аэропортов из-за атаки беспилотников. Минувшей ночью Минобороны сбили больше 500 вражеских БПЛА.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний. Просим следить за расписанием на онлайн-табло», – сказали в пресс-службе Кольцово.

Екатеринбург, Елена Сычева

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