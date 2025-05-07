Росгвардия провела персональный парад у дома 94-летней труженицы тыла (ФОТО)

Сотрудники Росгвардии провели в Верхней Пышме парад у дома ветерана – 94-летней труженицы тыла Сании Хасановой.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, Сания Мухаматнуровна родилась 1 июня 1931 года в башкирской деревне Тайкаш. Спустя 10 лет страшная весть о начале войны перечеркнула все планы её семьи. Отец Сании ушел на фронт, и больше она его не увидела – через три месяца с фронта пришла похоронка. Нужно было помогать матери, и девочка пошла в колхоз дояркой. После войны Сания Хасанова продолжила трудиться в колхозе, вышла замуж, а в 1957 году вместе с мужем переехала на Урал, обосновавшись в Верхней Пышме. Первое время девушка работала техничкой в школе, а в 1962 году пришла во вневедомственную охрану сторожем, где проработала до самой пенсии.

«Мы помним ваш трудовой подвиг! Как в послевоенные годы на ваши плечи легла тяжелая ноша поднимать страну из руин, восстанавливать разрушенное врагом государство. Благодаря вам, труженикам тыла, наша Родина стала одной из великих держав мира», – обратился к ветерану ведущий концерта прапорщик Арсений Минигораев.

Поздравить ветерана труда приехал оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии. Солист ансамбля песни и пляски Вадим Таланов исполнил песни военных лет, в том числе «День Победы» Давида Тухманова.

«Сохранить и передать потомкам память о тех трагических и героических событиях, а также о Ваших ратных и трудовых подвигах – наш гражданский долг. Мы обязаны помнить, какой ценой Вы отстояли мир для новых поколений», – обратился к заслуженной участнице торжества заместитель командира полка подполковник полиции Юрий Зайнетдинов, передав поздравительный адрес от врио командующего Уральским округом Росгвардии генерал-лейтенанта Дмитрия Черепанова.

Сания Хасанова поблагодарила росгвардейцев за столь неожиданный подарок, а также заботу и внимание.

Акция «Парад идёт к ветерану» проходит для ветеранов правопорядка – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла на территории всей Свердловской области, а также в других субъектах Российской Федерации.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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