российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 мая 2025, 09:28 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Весна пришла: Екатеринбург расцвел (ФОТО)

На майские праздники в Екатеринбурге ощутимо запахло весной: город расцвел и наполнился яркими красками.

Зацвела «уральская сакура» – яблоня. Цветки обычных яблонь белые, на ранетках прорисовывается розовый оттенок.

Кое-где начали цвести и тюльпаны – например, в дендропарке возле цирка.

Также в парке можно увидеть ярко-розовые рододендроны и желтые форзиции.

В то время как деревья набирают цвет, аллергики переживают сложный период, особенно те, у кого реакция на пыльцу березы. Дерево активно цветет, и в ближайшие дни ситуация, по прогнозу, не поменяется.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж,