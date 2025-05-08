Весна пришла: Екатеринбург расцвел (ФОТО)

На майские праздники в Екатеринбурге ощутимо запахло весной: город расцвел и наполнился яркими красками.

Зацвела «уральская сакура» – яблоня. Цветки обычных яблонь белые, на ранетках прорисовывается розовый оттенок.

Кое-где начали цвести и тюльпаны – например, в дендропарке возле цирка.

Также в парке можно увидеть ярко-розовые рододендроны и желтые форзиции.

В то время как деревья набирают цвет, аллергики переживают сложный период, особенно те, у кого реакция на пыльцу березы. Дерево активно цветет, и в ближайшие дни ситуация, по прогнозу, не поменяется.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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