В Кольцово задержали рейсы в Москву, Калининград и Хургаду

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов в Москву, Калининград и Хургаду.

По информации на онлайн-табло аэропорта, задержка самолетов составляет до 11 часов.

«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Соблюдение прав пассажиров на контроле», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Екатерибнург, Дарья Деменева

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