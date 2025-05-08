российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 8 мая 2025, 12:32 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Кольцово задержали рейсы в Москву, Калининград и Хургаду

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов в Москву, Калининград и Хургаду.

По информации на онлайн-табло аэропорта, задержка самолетов составляет до 11 часов.

«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Соблюдение прав пассажиров на контроле», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Екатерибнург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт, Туризм,