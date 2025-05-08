В Кольцово задержали рейсы в Москву, Калининград и Хургаду

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов в Москву, Калининград и Хургаду.
По информации на онлайн-табло аэропорта, задержка самолетов составляет до 11 часов.
«Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. Соблюдение прав пассажиров на контроле», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Екатерибнург, Дарья Деменева
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