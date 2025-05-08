Полиция вечером в Екатеринбурге нашла пьяных детей, нелегалов, неформалов со свастикой и даже пыточный двор

Профилактический рейд накануне Дня Победы прошел в центре Екатеринбурга.

Как сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, основной задачей оперативного мероприятия правоохранительных органов было выявить лиц, склонных к проявлениям экстремистского характера в молодёжной среде, а также нарушителей миграционного законодательства нашей страны и несовершеннолетних, находящихся в позднее время на улицах без родителей.

«В профилактической акции задействовался личный состав ФСБ, полиции, Росгвардии и дружинники общественного движения «Русская Община». Рейд проводился вечером 7 мая. Внезапным плановым проверкам сыщиков подвергся целый ряд увеселительных заведений и точек общепита Екатеринбурга. Среди таких обьектов оказались 7 киосков «Шаурма», а также бары: «Тунеядец», «Киллфиш», «Американка», «А ты где», «Самоцвет», «Rostics», «Бургер Кинг», «Огонёк» и другие. Установлены личности свыше 500 человек, в том числе гражданина с нацистской свастикой на руке. Ко всем нарушителям сотрудники ОВД приняли комплекс необходимых мер реагирования в соответствии с законом», – отметил полковник Горелых.

Он также сообщил, что рейд оказался результативным. В общественных местах выявлено 29 детей, в том числе 10 – пьяных. Одному найденному подростку пришлось вызвать скорую помощь, так как он был очень сильно пьян. 13 иностранным гражданам были вручены повестки в военкоматы для постановки на воинский учет.

7 человек нелегально находились в городе, поэтому в ближайшее время будут депортированы.

13 человек оштрафованы за распитие алкоголя в неположенных местах привлечены к административной ответственности по статье 20.20 КоАП.

4 гражданина привлечены по статье 20.1 КоАП – мелкое хулиганство.

Выявлен 1 человек, который управлял самокатом в нетрезвом виде. Ещё 10 человек понесут наказание по статьям 13.5 и 18.8 КоАП РФ.

Кроме того, полиция обнаружила неформала с фашистской свастикой на руке – он будет оштрафован по статье 20.3 КоАП РФ – демонстрация нацистской символики.

Кроме того, Валерий Горелых сообщил, что в одном из заведений общественного питания на ул. Вайнера оперативники установили лиц, которые могут иметь отношение к праворадикальной нацистской идеологии. Получена оперативная информация, что там совершали насильственные действия в отношении иностранных граждан и представителей левых субкультур – прямо на хозяйственном дворе учреждения.

Полковник Горелых подчеркнул, что подобные профмероприятия будут проходить на регулярной основе не только в Екатеринбурге, но и во всех муниципалитетах Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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