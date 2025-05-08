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Четверг, 8 мая 2025, 13:38 мск

Новости Екатеринбург

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Уральцев предупредили о сильном ветре, ливне и мокром снеге

На территории Свердловской области 9 мая ожидаются ливни, мокрый снег и ветер с порывами до 16 м/с. Об этом уральцев предупредили специалисты свердловского ГУ МЧС.

Как отметил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», в пятницу сильные осадки начнутся на севере региона. А во второй половине дня циклон принесет дожди на запад и в центральные районы области. Средняя температура будет +7 ночью, +17 днем. Однако, как уточнили в Уральском гидрометцентре, в отдельных районах не исключаются и ночные заморозки -2...0°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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