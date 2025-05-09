Победа и Пасха – это об одном и том же. Колонка владыки Евгения для «Нового Дня»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений написал колонку для «Нового Дня», в которой рассказывает о связи событий, приведших к Победе 80 лет назад и дне сегодняшнем, событиях, которые разворачиваются вокруг современной России. «Новый День» приводит текст без правок.

«Сегодня разговор о Великой Победе в Священной для нашей страны войне я хочу начать с истории про Ивановский храм нашего города, тогда Свердловска.

Этот храм не закрывался в Советское время, как другие, и во время войны священник этого храма, отец Николай Андриановский, призвал людей собирать средства на строительство танковой колонны, на строительство самолетов.

Почти 2,5 миллиона рублей собрали жители Свердловска, принесли в Иоанно-Предтеченский храм, и эти деньги были переданы предприятиям, и были построены танки и самолеты.

Тогда же Иосиф Сталин пишет телеграмму священнику: «Уважаемый Николай Николаевич, от лица Красной Армии сердечно благодарю вас за заботу о воздушном флоте Красной Армии, с наилучшими пожеланиями, Иосиф Сталин».

Это свидетельство современника, это свидетельство главнокомандующего.

И если в Советское время такой вклад в поддержку фронта мог вызвать удивление, то сейчас нам это все очень просто понять.

То, что было 80 лет назад, происходит сегодня. Сегодня происходит ровно то же противостояние между Россией и так называемым просвещенным миром. Сегодня происходят бои на полях Специальной военной операции. И Церковь рядом.

Как и тогда, сотни и тысячи тонн гуманитарного груза отправлены на фронт сейчас, вот так же они отправлялись и тогда. Маскировочные сети, окопные свечи, печи для обогрева блиндажей, сухие души, пайки, супы. Всё это ежедневно самоотверженные люди собирают своими руками прямо в храмах. И 80 лет назад ситуация была ровно такая же, если не более масштабная.

И сегодня на передовой нашим солдатам помогают батюшки, священники, действуют полевые храмы. 80 лет назад они точно так же стояли за Москву, за Ленинград – более сорока медалей за героизм во время Великой Отечественной войны получили священнослужители. Батюшек тогда было немного, буквально единицы – они не спали, они не прятались и не бежали, а были на переднем крае борьбы за Победу.

В этом году нам удалось вместе с ЦВО доставить частицу Благодатного огня со Святой Земли за ленточку. И это очень важно.

Не случайно, что День Победы 9 мая 1945 года совпал с пасхальными днями. 6 мая в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца в Берлине начинают умолкать взрывы, замолкают орудия, заканчиваются боевые действия. Враг побежден, и 9 мая подписывается пакт о безоговорочной капитуляции, победа.

Для нас эти две победы – победа Христа над смертью, то что мы празднуем в Пасху, и Победа, очень дорогая Победа, которая дорогой ценой досталась для нашего народа, практически одновременно совпавшая в 1945 году, это не случайность.

И заметьте, каждый год мы вспоминаем праздник Победы в пасхальные дни. Вот две Победы соединились в одном событии. Это Победа жизни над смертью, потому что немецко-фашистские захватчики несли смерть нашему народу. Победа и избавление от смерти и Пасха – победа Бога Христа над смертью, это ровно о том же.

Поэтому мы помним, мы дорожим, и мы стараемся передать память об этих победах следующим, грядущим поколениям.

Мы две тысячи лет помним и сохраняем память о том, что Бог пришел к нам. Мы тысячу лет помним о том, что Русь была крещена князем Владимиром. И эта память, она сохраняет нас как христиан, она формирует нашу страну, она скрепляет ее этой памятью, что мы народ с двухтысячелетней христианской традицией. Память о Великой Отечественной войне, о том подвиге, который совершили наши предки, – она сохраняет нас как народ. И мы пронесем эту память через поколения.

Если человек теряет память, он легко может стать квадробером, он легко может стать человеком мира, не знающим ни своих родителей, ни своих родственников, ни своей истории. А это разрушает. Это разрушает народ, семью. Я бы не хотел, чтобы наш народ был разрушен, чтобы наши семьи потеряли эти связи, поэтому мы сохраняем память о Дне Великой Победы.

Это наша ценность, наша традиционная российская духовно-нравственная ценность.

В детстве, в школе и дома, мы уделяли особое внимание этому дню. У меня два деда. Один моряк, воевал и обеспечивал наш флот на восточных рубежах, на Дальнем Востоке, во Владивостоке.

Другой дед был пехотинцем, прошел всю войну и встретил День Победы в Австрии. Их рассказы, их память о том, что они делали, какие подвиги совершались ими и теми, кто был рядом с ними, очень дорогого стоят. Дорогого стоит слышать, находиться рядом с таким человеком и понимать, что во мне течет кровь этого героя, что в моей семье есть люди, которые сражались и которые принесли нам эту победу. И я почитаю память своих дедов и стараюсь быть достойным их.

С Днем Победы. Христос Воскресе!»

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