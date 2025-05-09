Верхняя Пышма масштабно отметила День Победы

В Верхней Пышме – городе трудовой доблести – прошли праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия, посвященные 9 Мая, начались с «Плавки Победы» в медеплавильном цехе градообразующего предприятия. В ней по традиции приняли участие все поколения металлургов – ветераны и работники завода, рабочая молодежь предприятия и студенты Технического университета.

Из меди «Плавки Победы» были отлиты пять символических вайербарсов по образцу времен Великой Отечественной войны. Подобные заготовки в военное время были в номенклатуре продукции Пышминского медеэлектролитного завода и использовались для изготовления медной проволоки и кабелей. Но сегодня их отправили на место строительства стелы «Город трудовой доблести», чтобы заложить в основание памятника. Ценный груз принял на борт легендарный советский грузовик – ГАЗ М-415. Этот автомобиль играл значимую роль в укреплении мощи государства, использовался на фронте и в тылу, обеспечивая выполнение важнейших задач: от грузоперевозок до транспортировки раненых. В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, «полугрузовик» – так его называли в народе – доставил вайербарсы к месту закладки памятника.

Затем у мемориала «Журавли», воздвигнутого в честь работников Пышминского медеэлектролитного завода, рудника и обогатительной фабрики, павших на полях сражений Великой Отечественной, состоялась памятная акция и возложение цветов. В годы войны на фронт ушло 667 металлургов, из них 281 человек не вернулся домой.

Сегодня потомки солдат Великой Отечественной обрели их «Судьбу». В ходе кропотливой архивной работы, по документам учёта Центрального архива Министерства обороны РФ в Подольске, удалось установить обстоятельства гибели и места захоронения воинов.

Мальков Михаил Александрович работал на Пышминском медном руднике на шахте «Центральная» с осени 1938 года. Был признан лучшим бурщиком: за три месяца выполнял пятимесячный производственный план. Стахановец Михаил Александрович, имея бронь, ушел добровольцем на фронт в ноябре 1941 года и пропал без вести в ноябре 1942 года. Долгие годы его искали близкие, отец защитника Отечества – Александр Дорофеевич направлял запросы во все инстанции. Мальковы никогда не теряли веру в то, что найдут информацию о дорогом им человеке, и сегодня им вручили Судьбу Михаила Александровича.

Политрук роты 609 отдельного автотранспортного батальона 3-й ударной Армии Мальков был смертельно ранен 20 декабря 1942 года в ходе Великолукской наступательной операции советских войск и похоронен у деревни Карамзино Калининской (ныне Тверской) области. Останки бойца были перезахоронены со всеми воинскими, духовными и гражданскими почестями 22 августа 2014 года в братской могиле в деревне Веригино Тверской области.

Судьбу героя вручили внучке Татьяне Ивановне Устюжаниной и ее внуку Максиму Денисовичу Ворожцову, геодезисту управления проектных работ.

Рядовой 32 стрелкового полка 12 гвардейской Пинской стрелковой дивизии (9 стрелковый корпус, 61 Армия, 1 Белорусский фронт) Залутдинов Харис Закирович геройски погиб в неравной схватке с врагом за 16 дней до Великой Победы, 23 апреля 1945 года. Посмертно награжден Орденом Отечественной войны II степени.

Из Наградного листа: «Товарищ Залутдинов в бою с немецкими захватчиками проявил героизм и отвагу. Противник в течение дня переходил 14 раз в яростные контратаки. Товарищ Залутдинов стойко и мужественно отражал натиск врага. Когда в одной из очередных контратак на него стали двигаться 10 немецких солдат, он подпустил их к себе на расстояние 10 метров и в упор расстрелял 3-х солдат, а затем, выскочив из окопа, бросился на немцев и штыком заколол еще 2-х солдат. В этой неравной схватке товарищ Залутдинов сам погиб геройской смертью».

Долгие годы родные солдата не знали, где он похоронен. Сейчас стало известно, что Залутдинов Харис Закирович захоронен со всеми почестями на Советском воинском кладбище города Бернау в Германии.

Судьбу героя вручили внучатому племяннику – Роману Борисовичу Залутдинову, начальнику купоросного цеха, и его 10-летнему сыну Артёму.

Участники акции почтили память всех героев, отдавших жизнь за свободу Родины, Минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Продолжил череду праздничных мероприятий на площади у Технического университета девятый ежегодный «Вальс Победы». В этом году мероприятие собрало более 600 участников из 19 коллективов – школ, техникумов и колледжей, вузов, Духовной семинарии и предприятий Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Танцевальные номера исполнялись под известные композиции: «Амурские волны», «Светлый вальс», «Вальс расставаний», «Закаты алые», «Звонок в прошлое», «Синий платочек» и другие. Подготовка к акции началась еще в феврале. Первые занятия, где изучались базовые движения, проводились в стенах вузов. С наступлением теплой погоды репетиции проводились на уличных площадках в Верхней Пышме. От Технического университета – в связи с большим количеством желающих – были представлены два танцевальных номера. Первый вальс исполнялся под композицию «Журавли», второй – под песню «Ты же выжил, солдат». Кружащиеся под знакомые всем мелодии пары давно стали одним из ярких событий и украшением празднования Дня Победы в Медной столице Урала.

Перед входной группой парка на Успенском проспекте состоялось уникальное событие – закладка стелы «Город трудовой доблести». В ее основании установят литые панно, выполненные в технике художественного барельефа и контррельефа, на одном из них с восточного фасада будет представлена продукция, выпускавшаяся в Верхней Пышме в годы Великой Отечественной войны, а на западной стороне – имена жителей, удостоенных государственных наград за трудовой подвиг.

В военные годы Пышминский медеэлектролитный завод стал основным производителем рафинированной меди и единственный в Советском Союзе производил медный порошок. Завод изготовил 80% советской меди. Производство не останавливалось ни днём, ни ночью, именно тогда на предприятии зародилось движение скоростников – людей, которые перевыполняли план на тысячи процентов, за что десятки заводчан были удостоены высоких наград.

В январе 2025 года Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность Верхней Пышме было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

В основание стелы заложено пять медных вайербарсов с памятной гравировкой, которые сегодня, как и более 80 лет назад, отлиты в медеплавильном цехе предприятия. Они стали символическим связующим звеном между прошлым и будущим Верхней Пышмы, а стела, олицетворяющая подвиг горожан во время Великой Отечественной войны, безусловно будет зримым напоминанием о героизме предков для представителей всех послевоенных поколений Города трудовой доблести.

Одним из центральных событий праздника стало традиционное шествие военной техники предвоенного периода и времен Великой Отечественной войны из коллекции Музейного комплекса военной и гражданской техники Верхней Пышмы. Его открыли знаменные группы, которые пронесли Знамя Победы и Государственный Флаг Российской Федерации в сопровождении сводного оркестра Центрального военного округа.

В этом году в механизированной колонне прошли 60 боевых машин. Главная идея исторического шествия – показать роль различных предприятий СССР в укреплении обороноспособности страны. В колонне двигалась техника, которая выпускалась в Москве, Ленинграде, Горьком, Сталинграде, Харькове, Таганроге и, конечно же, на Урале – от раннего образца к более позднему. Сами заводы также были представлены в хронологии: сначала – предприятия, где производился выпуск военной техники в первый период войны, затем – эвакуированные и запущенные в тылу. Отдельной группой двигались машины, поставленные в Советский Союз по программе ленд-лиза.

Так, с конвейера Московского завода № 37 сошел малый плавающий танк Т-37А, легкий танк Т-26 образца 1933 года был изготовлен на Ленинградском заводе № 174 им. Ворошилова. Тяжелый пятибашенный танк Т-35 – это продукция Харьковского паровозостроительного завода. Его длина 10 метров, а вес более 50 тонн. Еще один тяжелый танк – КВ-1 – представлял Кировский завод (Ленинград).

Все зрители узнали знаменитую тридцатьчетверку – средний танк Т-34-76, производство которого было запущено осенью 1940 года на Сталинградском тракторном заводе и прекратилось только летом 1942 года, когда немецкие танки оказались всего в полутора километрах от завода.

Мощный тяжелый танк ИС-2 выпускал Челябинский тракторный завод, свердловский Уралмаш – самоходку СУ-100. В Омске на заводе № 174 делали огнеметный танк ОТ-34-85, а головное производство средних танков Т-34-85 было развернуто в годы войны на нижнетагильском заводе № 183 – знаменитом на весь мир Уралвагонзаводе.

Т-34-85 является модификацией советского танка Т-34. В башню увеличенного объема была установлена новая 85-мм пушка. При этом в состав экипажа, теперь из 5 человек, был введен наводчик, что позволило командиру сосредоточиться на управлении танком в бою. До 90 мм была увеличена толщина лобовой брони башни. При значительно возросших боевых качествах Т-34-85 не утратил прежней подвижности и манёвренности – главного преимущества среднего танка. Активно принимал участие в военных конфликтах второй половины XX в. Официально Т-34-85 начали снимать с производства в первой половине 90-х гг.

Не менее зрелищной частью праздничных мероприятий стало авиашоу пилотажной группы «Русь» в составе пяти самолетов Л-39. Летчики продемонстрировали порядка 10 фигур высшего пилотажа. Пилотажная группа «Русь» – старейшая авиационная группа синхронного пилотажа в России, выступающая на высшем международном уровне. «Русь» была образована в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра. В ее составе – летчики-инструкторы первого класса, имеющие налет более 3,5 тыс. часов.

В завершении по проспекту Успенскому в колонне «Бессмертного полка» с портретами солдат-победителей прошли более пяти тысяч верхнепышминцев и гостей города, почтив память, мужество и доблесть предков. Ведь Великая Победа – символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись страны, в историю родного края, каждого населенного пункта и каждой семьи.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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