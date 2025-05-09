Стихи Победы: что писали уральцы

Когда ровно 80 лет назад в Свердловскую область пришла весть о Победе, некоторые люди были так потрясены, что написали стихи и отправили, а скорее, отнесли их в редакцию «Уральского рабочего». «Новый День» прочитал и выбрал для вас лучшие*.
Три тоста
Друзья, в землянке фронтовой
Мечтали мы не раз,
Как загрохочет над Москвой
Салют в последний час.
Он наступил-великий час.
Он наступил, друзья!
Так пусть запенится сейчас
Шампанского струя.
Наш первый тост-атаки клич
Провозглашаю я!
И так «За родину!», друзья, «За Сталина!», друзья!
И за великий этот час
Пусть будет тост второй.
О нем мечтали мы не раз
В землянке фронтовой.
Теперь пусть вспенится за нас
Шампанского струя.
Солдат-и он, и ты, и я!
Так за себя, друзья!
А. Кузнецова
Солдату
Я никогда с тобою не встречалась
В условный час над тихою рекой;
Но с твоего лица согнать, усталость
Хотела б я заботливой рукой.
И пот, и пыль всех пройденных дорог
Немало их в твоей походной доле!
Хочу, чтоб ты, ступив на мой порог,
Почувствовал себя под отчей кровлей.
Умыться дать, налить тебе вина
И приготовить лучшее к обеду
Налить вина и осушить до дна
За Родину, за счастье, за Победу.
Не знаю глаз твоих, твоих волос,
Но знаю шаг – уверенный и броский,
Не знаю я, где ты, родной мой, рос,
В Иркутске, Харькове, или у нас в Свердловске.
Но ясно вижу я твои черты
Под вешним солнцем и в полночном мраке.
Как не узнать тебя? Ведь это ты
Шел за меня в смертельные атаки.
За то, чтоб был раздавлен злобный спрут,
За русские воспетые березки,
За жизнь мою; за мой спокойный труд
В моем уральском городе Свердловске.
За смех детей и мирный мой порог,
За песенку, звенящую над садом,
Все то, что свято в сердце, ты берег,
Когда стоял в огне под Сталинградом.
Ты шел вперед – и падал враг, сражен,
Под Киевом, под Минском, под Варшавой...
И шелестят полотнища знамён
Своей немеркнущей победной славой.
И потому, когда весна идет,
И нашей радости настала дата,
В сердце имя берегу твое
Простое имя русского солдата.
Елена Хоринская
Сталину
Когда война своею колесницей
Прошлась теперь по вражеской земле
Когда над нашей славною столицей
В вечерний час, в сырой туманной мгле,
Взлетают ввысь ракеты и снаряды,
Народ ликует, счастливый вдвойне,
Когда Калинин раздает награды
За подвиги на фронте и в труде;
Когда новорожденного ребёнка
Мать именем героя назвала,
Когда у черной бомбовой воронки
Сестрица пить мне вовремя дала;
Когда в стране восходит солнце снова
И жизнь приходит снова в каждый дом,
Тогда я слышу сталинское слово,
Зарю победы вижу над Кремлем.
Тогда к тебе я обращаюсь, Гений,
Я, весь народ, – отец, сестра и брат.
Ты – будущности советских поколений,
Ты – Маршал наш и первый наш Солдат.
Ты сквозь века в грядущее умело
Для славы нашей проложил пути,
Ты нас ведешь уверенно и смело,
Чтоб снова счастьем край наш мог цвести,
Чтоб снова песня громко зазвенела
Над всей страной, над Родиной моей,
О радости народной чтобы пела,
О доблести, о Мудрости твоей.
А.Шоферов, старший техник-лейтенант
*стихи были опубликованы в газете «Уральский рабочий» с 9 по 31 мая 1945 года
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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