Стихи Победы: что писали уральцы

Когда ровно 80 лет назад в Свердловскую область пришла весть о Победе, некоторые люди были так потрясены, что написали стихи и отправили, а скорее, отнесли их в редакцию «Уральского рабочего». «Новый День» прочитал и выбрал для вас лучшие*.

Три тоста

Друзья, в землянке фронтовой

Мечтали мы не раз,

Как загрохочет над Москвой

Салют в последний час.

Он наступил-великий час.

Он наступил, друзья!

Так пусть запенится сейчас

Шампанского струя.

Наш первый тост-атаки клич

Провозглашаю я!

И так «За родину!», друзья, «За Сталина!», друзья!

И за великий этот час

Пусть будет тост второй.

О нем мечтали мы не раз

В землянке фронтовой.

Теперь пусть вспенится за нас

Шампанского струя.

Солдат-и он, и ты, и я!

Так за себя, друзья!

А. Кузнецова

Солдату

Я никогда с тобою не встречалась

В условный час над тихою рекой;

Но с твоего лица согнать, усталость

Хотела б я заботливой рукой.

И пот, и пыль всех пройденных дорог

Немало их в твоей походной доле!

Хочу, чтоб ты, ступив на мой порог,

Почувствовал себя под отчей кровлей.

Умыться дать, налить тебе вина

И приготовить лучшее к обеду

Налить вина и осушить до дна

За Родину, за счастье, за Победу.

Не знаю глаз твоих, твоих волос,

Но знаю шаг – уверенный и броский,

Не знаю я, где ты, родной мой, рос,

В Иркутске, Харькове, или у нас в Свердловске.

Но ясно вижу я твои черты

Под вешним солнцем и в полночном мраке.

Как не узнать тебя? Ведь это ты

Шел за меня в смертельные атаки.

За то, чтоб был раздавлен злобный спрут,

За русские воспетые березки,

За жизнь мою; за мой спокойный труд

В моем уральском городе Свердловске.

За смех детей и мирный мой порог,

За песенку, звенящую над садом,

Все то, что свято в сердце, ты берег,

Когда стоял в огне под Сталинградом.

Ты шел вперед – и падал враг, сражен,

Под Киевом, под Минском, под Варшавой...

И шелестят полотнища знамён

Своей немеркнущей победной славой.

И потому, когда весна идет,

И нашей радости настала дата,

В сердце имя берегу твое

Простое имя русского солдата.

Елена Хоринская

Сталину

Когда война своею колесницей

Прошлась теперь по вражеской земле

Когда над нашей славною столицей

В вечерний час, в сырой туманной мгле,

Взлетают ввысь ракеты и снаряды,

Народ ликует, счастливый вдвойне,

Когда Калинин раздает награды

За подвиги на фронте и в труде;

Когда новорожденного ребёнка

Мать именем героя назвала,

Когда у черной бомбовой воронки

Сестрица пить мне вовремя дала;

Когда в стране восходит солнце снова

И жизнь приходит снова в каждый дом,

Тогда я слышу сталинское слово,

Зарю победы вижу над Кремлем.

Тогда к тебе я обращаюсь, Гений,

Я, весь народ, – отец, сестра и брат.

Ты – будущности советских поколений,

Ты – Маршал наш и первый наш Солдат.

Ты сквозь века в грядущее умело

Для славы нашей проложил пути,

Ты нас ведешь уверенно и смело,

Чтоб снова счастьем край наш мог цвести,

Чтоб снова песня громко зазвенела

Над всей страной, над Родиной моей,

О радости народной чтобы пела,

О доблести, о Мудрости твоей.

А.Шоферов, старший техник-лейтенант

*стихи были опубликованы в газете «Уральский рабочий» с 9 по 31 мая 1945 года

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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