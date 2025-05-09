На Сибирском тракте в лобовом столкновении пострадали четыре человека

Сегодня на Сибирском тракте при заносе водитель Lada столкнулся со встречной машиной Ford. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Это случилось в 15 часов в районе дома на Шолохова, 2.

По информации городской ГАИ, пострадали водитель Ford, 41-летняя женщина, и водитель Lada, 19-летний молодой человек, а также пассажирки 16 и 17 лет. Их госпитализировали в больницы с различными травмами.

«На месте дорожной аварии автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников произошедшего. По факту происшествия полиция проводит проверку», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube