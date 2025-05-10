Улицы Екатеринбурга очищены после праздника

С улиц Екатеринбурга уже убрали мусор, который накопился после вчерашних народных гуляний на День Победы.

«Сразу же по окончании празднования Дня Победы коммунальные службы приступили к мойке и вакуумной уборке центральных улиц. Для сбора мусора с тротуаров и газонов районными ДЭУ были задействованы дополнительные бригады «ручников». К 3:00 работы были завершены», – написал в телеграм-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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