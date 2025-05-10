В Екатеринбурге закрыли ресторан, где отравились посетители

Санитарные врачи закрыли в центе Екатеринбурга ресторан «Мидийное место».

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотренадзора, специалисты вынесли решение в связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства в организации общественного питания. В частности, в ресторане выявлена продукция без необходимых документов, не проводится производственный лабораторный контроль, нарушаются требования к соблюдению технологического процесса и другие.

Для лабораторных исследований отобраны пробы сырья, готовой продукции, воды, смывов. Обследован персонал. Пробы находятся в работе.

«К настоящему моменту из лечебных учреждений поступила информация об одной заболевшей клиентке ресторана», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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