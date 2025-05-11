Женщина спустила собак на незнакомых людей после ссоры в магазине

В Каменске-Уральском полиция выясняет обстоятельства конфликта, в ходе которого на местного жителя напали две собаки. По версии жены потерпевшего, хозяйка натравила их намеренно.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, стаффордширский терьер и шарпей искусали мужчину 1979г.р. вечером 9 мая. Потерпевший получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Курс лечения он проходит в травматологическом отделении.

Хозяева собак – супружеская пара, оба ранее судимые. Мужчина – по таким статьям как грабеж, кража, организация или содержание притонов и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Женщина имеет одну судимость по статье 111 УК РФ. В настоящее время супруги доставлены в дежурную часть территориального ОВД, где дают показания о сути произошедшего конфликта. Решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения.

Ссора между ними и пострадавшим началась в магазине, по некоторым данным – из-за места в очереди, а потом продолжилась на улице. «Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя. Более подробные и точные обстоятельства ЧП полиция сейчас устанавливает»,– отметил полковник Горелых.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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