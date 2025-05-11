Артем Жога объезжает Города трудовой доблести на мотоцикле (ФОТО)

Сразу после Дня Победы полпред президента на Урале Артем Жога отправился в мотопробег по Городам трудовой доблести Свердловской области.

Как сообщили в полпредстве, в мотопробеге принимают участие порядка 20 байкеров. Кроме Артема Жоги, в путь отправились заместитель губернатора Азат Салихов, гонщик и депутат заксо Сергей Карякин, представители мотообъединений.

Байкеры уже возложили цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, проехали через Богданович, Камышловский район, Ирбит, Алапаевск, Верхнюю Синячиху.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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