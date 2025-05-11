На Урале ожидаются заморозки до -2

В ночь на 12 мая в Свердловской области ожидаются заморозки, на крайнем севере и востоке региона – до -2°, сообщили Уральском гидрометцентре. Завтра днем осадков будет немного.

Ночью 12 мая ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом, днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, ночью на западе западный, юго-западный 5-10 м/с, ночью в горах отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, местами заморозки до -2°, днем +11…+16°, в горах до 8°. В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, днем без осадков, +15°.

13 мая – переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, местами заморозки до -2°, днем +11…+16°. В Екатеринбурге днем до +13.

14 мая – переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +12…+17°, в Екатеринбурге +13.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube