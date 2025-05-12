В Каменске-Уральском задержали пьяного мужчину на мощном электросамокате

На улице Пушкина в Каменске-Уральском задержали на тротуаре пьяного мужчину на электросамокате с мощностью мотора 600 Вт. Такая техника приравнивается к мотоциклам.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 37-летний мужчина не располагал необходимыми правами на управление таким устройством. Освидетельствование выявило содержание алкоголя в организме водителя – 0,482 мг/л. Кроме того, он ездил без шлема.

Электросамокат перемещен на специальную стоянку, а нарушителю грозит административный арест до 15 суток.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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