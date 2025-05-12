Бывшему проректору УрГЭУ грозит до восьми лет колонии за взятки

Бывшему проректору УрГЭУ грозит до 8 лет лишения свободы за получение взяток в размере 68 тысяч от трех студентов в зимнюю сессию.

Как отметили в СК России по Свердловской области, против заведующего кафедрой информационных технологий и статистики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в виде денег за незаконные действия».

По данным следствия, у второкурсников были долги по предметам «Разработка и ориентированное программирование» и «Объектно-ориентированное программирование». С декабря 2024 года по январь 2025 года обвиняемый получил от них деньги на банковскую карту и поставил всем зачеты и оценки. При этом никто из должников не присутствовал на сдаче.

«Следователем СК России по уголовному делу проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, изучена интересующая следствие документация», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Преподаватель признал свою вину и дал следователям подробные показания.

Как отметили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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