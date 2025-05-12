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Понедельник, 12 мая 2025, 10:14 мск

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На Урал привезли более 120 тонн арбузов

Фото: Уральское таможенное управление

На Урал ввезли более 120 тонн арбузов с Ближнего Востока общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в середине мая начнутся поставки из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

«Поставки арбузов начались в марте. А в конце апреля впервые на Урал прибыла крупная партия полосатого фрукта из Китая весом 20 тонн и стоимостью 2,5 млн рублей. Пик импорта арбузов мы ожидаем в июне»,– отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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